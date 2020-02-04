بعد منشوره عن الصحة.. فنانون يتمنون الشفاء لأحمد خالد موسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك المخرج أحمد خالد موسى، جمهوره ومتابعيه، منشورًا عن أهمية الصحة، وجاء فيه: "لما بيجلينا أي تعب بنتمنى إننا نرجع عادي.. قد ايه العادي نعمة كبيرة، واحنا مش حاسين".

وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع المنشور، متمنين له الشفاء العاجل، ومن بينهم الفنانة عبير صبري قائلة: "ألف سلامة عليك ربنا يشفيك ويعافيك"، والفنان شادي شامل، والمنتجة المنفذة أمل أبو شادي، وغيرهم.

ويعرض حاليًا للمخرج أحمد خالد موسى، فيلم "لص بغداد"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج خالد موسى.

ويتابع أيضًا ردود الفعل حول مسلسله "مملكة إبليس"، بطولة غادة عادل ورانيا يوسف وعدد من النجوم، وذلك من خلال إحدى المنصات الإليكترونية.