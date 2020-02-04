صلاح عبدالله ناعياً نادية لطفي: "الحلوة روحا وقلبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان صلاح عبدالله، الفنانة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا، اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ83 عاما.

ونشر صلاح عبدالله صورة للفنانة نادية الجندي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق :" الحِلوة روحاً وقلباً وعقلاً وعشقاً لوطنها ولأهلها ولكل زملائها، الحِلوة هتفضل حلوة في قلوبنا وعيونا وفي ذاكرة الوطن والفن، الحِلوة بولا محمد نادية لطفي، نسألكم الدعاء".

وعانت النجمة الكبيرة خلال الفترة الماضية من ضيق في التنفس، ما استلزم نقلها للمستشفى، وبعد خروجها من غرفة العناية المركزة، دخلت في غيبوبة منذ أيام، لترحل عن عالمنا اليوم.

تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.