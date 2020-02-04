نيللي كريم تنعى نادية لطفي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة نيللي كريم، الفنانة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز الـ83 عاما.

ونشرت نيللي صورة للفنانة نادية لطفي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"وداعا جميلة السينما المصرين، الفنانة القديرة نادية لطفي، إن لله وإن إليه راجعون".

وعانت نادية مؤخرًا من ضيق في التنفس، ما استلزم نقلها للمستشفى، وبعد خروجها من غرفة العناية المركزة، دخلت في غيبوبة منذ أيام، لترحل عن عالمنا اليوم.

تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.