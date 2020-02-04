"بنكرهك".. كيف رد الجمهور على نعي أفيخاى أدرعي لنادية لطفي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المتحدث الرسمي باسم قوات الاحتلال الإسرائيلية أفيخاي أدرعي، وذلك بعد نعيه للفنانة الراحلة نادية لطفي التي رحلت عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 83 عامًا.

وكان أفخاي نشر صورة للفنانة نادية لطفي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" وعلق عليها:" بمزيد من الحزن والأسى رحلت عنّا الفنانة القديرة نادية لطفي التي قدمت أعمالًا سينمائية خالدة كما قدمت للإنسانية أعمالًا عظيمة بتاريخ السينما المصرية، ونحن في إسرائيل اعتدنا متابعة أفلامها كل يوم جمعة عبر شاشة التلفاز الإسرائيلي".

وانهالت التعليقات من جمهور الفنانة الراحلة نادية لطفي الساخرة والمهاجمة ومنها: "على حد علمي، وان لم تخني ذاكرتي أنت كنت تمثل مع نادية لطفي ، وفي إلك فلم معها من بطولتك اسمه أفيخاي فوق الشجرة، أنا إللي نفسي أفهمه شوا إلي مطلعك فوق الشجرة، شو طالع تسوي".

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وعلق آخر:" الله يرحمها ذهبت أيام حربكم العدوانية 1982 ضد الفلسطينيين بكل شجاعة لبيروت لتعبر عن دعمها لإخوانها العرب ضد الصهاينة من أمثالك فلا تسكب دموع التماسيح".

كانت النجمة الراحلة قد عانت خلال الفترة الماضية من ضيق في التنفس، ما استلزم نقلها للمستشفى، وبعد خروجها من غرفة العناية المركزة، دخلت في غيبوبة منذ أيام، لترحل عن عالمنا اليوم.

وتعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.