ليلى علوي تنعى نادية لطفي: "فراقك صعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة ليلى علوي، الفنانة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز الـ83 عاما.

ونشرت علوى صورة للفنانة نادية لطفي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" اتعلمنا منك كتير أوي ولحد النهاردة، عرفنا قد إيه الفنان المخلص لشغله بيفضل موجود، بتاريخه وبفنه وبذكرياته والأعمال المبدعة اللي سابها وراه، حبيتك جداً وفراقك صعب، بس هفضل دايماً فاكره نادية لطفي الإنسانة اللي علمتني كتير، والفنانة اللي اتربيت على فنها، هتوحشينا جداً وهتفضل أعمالك محفورة في قلوب المشاهد العربي".

كانت النجمة الراحلة قد عانت خلال الفترة الماضية من ضيق في التنفس، ما استلزم نقلها للمستشفى، وبعد خروجها من غرفة العناية المركزة، دخلت في غيبوبة منذ أيام، لترحل عن عالمنا اليوم.

تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.