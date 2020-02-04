تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تتحدي "كورونا" وتثير ضجة بمواقع التواصل

أثارت الفنانة شمس الكويتية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورة لها من داخل إحدى المطارات في الصين

وعلّقت الفنانة على الصورة :"جايالِك يا كورونا الي وراي يقول شفيها الخبلة محتفلة".

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وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ إنتقدها البعض على تصرفها هذا، وتوجهها إلى الصين في ظلّ فيروس "كورونا" المتفشي هناك والتحذيرات من السفر.



وكانت الفنانة قد سخرت من كورونا حيث ظهرت في فيديو وهي تتعلم رقص الدبكة وأرفقت المقطع بالتعليق: "الدنيا كورونا حروب، زلازل، أزمات اقتصادية، مظاهرات، بلاوي وأنا اتعلم دبكة مع علي اسماعيل خبير التجميل".



وأضافت: "نصيحة اليوم لا كثرت همومك أرقص وشوفها وين توصل". وهو ما عرضها أيضاً لبعض الانتقادات.