تراند اليوم : بالفيديو.. نجلة فنان شهير: فكرت في الانتحار بسبب الشيخ الشعراوي

علقت الإعلامية المصرية ” أسما شريف منير ” نجل الفنان المصري شريف منير، على الأزمة التي تعرضت لها مؤخرا والتي عرفت بإسم ” أزمة الشعراوي ” بعد حديثها عن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي والانتقادات والهجوم الذي شن ضدها بعد ذلك بسبب ما قالته .

وقالت أسما : ” أنا علاقتي بالسوشيال ميديا إني بطلع على طبيعتي وأنا بقول اللي جوايا واللي في قلبي معرفش أتغير لأني أنا متسرعة وده طبع .. بس اتعلمت إني متكلمش لا في الدين ولا في السياسة .. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه ” .

وتابعت : ” الموضوع اتقفل وخليني أنا في الحتة بتاعتي .. لأني لقيت الموضوع كبير عليا لو يعرفوني اللي شتموني هيعرفوا إني حقيقي مكنتش أقصد ” .

وعن تعاملها مع الهجوم ضدها قالت : ” الموضوع كان صعب .. قفلت السوشيال ميديا واعتذرت وعيطت وكنت هحاول الانتحار قلت طيب أموت نفسي ولا أعمل إيه وحسيت بسواد رهيب الناس كانت بتقول امنعوا برنامجها واهدروا دمها .. الله يكون في عون اللي بيتكلموا في الدين والسياسة دي مسؤولية كبيرة .. ده كان كابوس ” .