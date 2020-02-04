محمد رمضان لجمهوره: جاهزين؟

يستعد النجم محمد رمضان لطرح عمل فني جديد، حيث فاجيء جمهوره اليوم بصوره جديدة ظهر من خلالها من كواليس تصوير أحد إعلانات مشروبات الطاقة.
وعلق رمضان، قائلًا: " انتظروني غداً على
يذكر ان رمضان قد انتهى من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل،ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون، المسلسل من اخراج وتأليف: محمد سامي.
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