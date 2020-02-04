ياسمين رئيس لـ جمهورها: اترمى علينا أسمنت في تصوير لص بغداد

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بمقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علقت "رئيس" على الفيديو:" بعد مشهد اترمي علينا فيه أسمنت كتير، بس برضه ضحكنا كتير...كواليس لص بغداد ".

جدير بالذكر ان فيلم "لص بغداد" يعرض حالياً فى جميع دور العرض في مصر، والأسبوع المقبل فى دور العرض بالخليج والوطن العربى، الفيلم يشارك به مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وهم:" محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين

رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق "، الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.