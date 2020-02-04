شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بمقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علقت "رئيس" على الفيديو:" بعد مشهد اترمي علينا فيه أسمنت كتير، بس برضه ضحكنا كتير...كواليس لص بغداد ".
جدير بالذكر ان فيلم "لص بغداد" يعرض حالياً فى جميع دور العرض في مصر، والأسبوع المقبل فى دور العرض بالخليج والوطن العربى، الفيلم يشارك به مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وهم:" محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمينرئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق "، الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين رئيس لـ جمهورها: اترمى علينا أسمنت في تصوير لص بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.