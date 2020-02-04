نادية الجندي ناعية نادية لطفي: آخر نجمات الزمن الجميل

نعت الفنانة نادية الجندي، القديرة نادية لطفي، التي وافتها المنية ظهر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 83 عامًا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "انستجرام".

علقت "الجندي":" أنتقلت إلى رحمة الله تعالى ‏صباح اليوم...النجمة الكبيرة نادية لطفي...آخر نجمات جيل نجوم الزمن الجميل ‏الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ‏نسألكم الفاتحة والدعاء ".

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يشار إلى أن رحلت الفنانة القديرة نادية لطفي

عن عالمنا منذ ساعات، وذلك عن عمر يناهز الـ 83 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن كانت الفنانة الراحلة دخلت في غيبوبة بعد تدهور حالتها الصحية أخيرًا، حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات.