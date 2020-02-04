فيديو..ريم البارودي تحتفل بعيد ميلاد زينة

نشرت الفنانة ريم البارودي مقطع فيديو تهنئ زينة في عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصو والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
علَّقت "البارودي" على الفيديو:"كل سنة وانتي زينة...كل سنة وانتي من أطيب واجدع واحن البني آدمين اللي ممكن الواحد.. يقابلهم في الحياة سنةسعيدة عليكي يازينة السينما المصرية".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي، مسرحية:"جوازة مرتاحة"، وشاركها العمل عدد من الفنانين، وهم "أحمد صفوت، منه عرفة، هشام إسماعيل".
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