وزير الثقافة تستقبل تريزيجيه بمعرض الكتاب

استقبلت وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، محمود تريزيجيه نجم فريقى منتخب مصر ونادى استون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، والذى اختارته الدورة 51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب كأحد سفراءها، حيث حضر اللاعب خصيصا من المملكة المتحدة للحاق بختام فعاليات المعرض والتواصل مع جمهوره في الندوة المقررة له.

قالت الدكتورة "ايناس"، أن اختيار شخصيات مصرية بارزة كسفراء لمعرض الكتاب ياتى كعامل جذب للشباب لمتابعة فعاليات هذا الحدث الدولى الهام، كما يعمل على إيجاد قدوة للنشء الجديد ويخلق مسارا للترويج الثقافى لمصر داخل الوطن وخارجه.

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تابعت الوزيرة، ان رحلة محمود تريزيجيه الاحترافية تعد قصة نجاح ملهمة

تحث على التمسك بالآمال لتحقيق الطموح، مؤكدة أنه بات سفيرا للثقافة إلى جانب انه نموذجا مشرفا للرياضة المصرية، وأهدته مجموعة إصدارات مطبوعة منها كتاب شخصية مصر، وتى شيرت المعرض بتوقيعها.

جدير بالذكر ان اللجنه العليا لمعرض الكتاب قد اختارت عدداً من الشخصيات العامة كسفراء له، من ضمنهم الفنانة القديرة سميحه ايوب، و وزير الاثار الاسبق الدكتور زاهي حواس، والفنان التشكيلي أحمد مصطفى.