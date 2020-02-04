فيديو..ساندي تطرح أحدث أغانيها "ريموت حياتك"

طرحت الفنانة ساندي أغنيتها الجديدة "ريموت حياتك"، وذلك على قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:أسامة محرز، ألحان:محمد يحيى، توزيع:كريم عبد الوهاب، وتعتبر "ريموت حياتك" ضمن ألبومها الجديد "اتنين في واحدة" المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة. عبد الوهاب، وتعتبر "ريموت حياتك" ضمن ألبومها الجديد "اتنين في واحدة" المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة. يذكر أن ساندي قد طرحت أغنية " طبع الشتا" منذ يومين عبر "يوتيوب"، حيث حصدت أكثر من نصف مليون مشاهدة، من كلمات: سلمى رشيد، ألحان: هيثم نبيل، توزيع: كريم عبد الوهاب

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