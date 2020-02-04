شاهد..لقاء الخميسي تستعيد ذكرياتها بفستان جائزة أفضل كوميدي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علقت "الخميسي" على الصورة:" لفستان دا غالي عليا اوي...لبسته اول مره وانا باستلم جايزة افضل ممثلة

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كوميدي...وبعدها عملت بيه سيشن تصوير...وبعد سنين كتيررررر رجعت لبسته في يوم مهم جداً بالنسبه لي في مهرجان الجونه يوم عرض فيلم "الفارس والأميرة "، رجعوا ذكرياتكم الجميلة باللبس اللي محتفظين بيه.

يذكر ان أخر اعمال الفنانة لقاء الخميسي، مسلسل، "أبواب الشك"، وشاركها العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم:" خالد سليم، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، نبيل عيسى "، من اخراج: أحمد سمير فرج، وتأليف: محمد ناير.