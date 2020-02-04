شاهد..لقاء الخميسي تستعيد ذكرياتها بفستان جائزة أفضل كوميدي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علقت "الخميسي" على الصورة:" لفستان دا غالي عليا اوي...لبسته اول مره وانا باستلم جايزة افضل ممثلة
يذكر ان أخر اعمال الفنانة لقاء الخميسي، مسلسل، "أبواب الشك"، وشاركها العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم:" خالد سليم، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، نبيل عيسى "، من اخراج: أحمد سمير فرج، وتأليف: محمد ناير.
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