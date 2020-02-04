ليلى علوى ناعية نادية لطفى: فراقك صعب هتوحشينا جدًا

نعت الفنانة ليلى علوي، القديرة نادية لطفي التي وافتها المنية ظهر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 83 عامًا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "انستجرام".

و علقت ليلى على المنشور قائلة : اتعلمنا منك كتير أوي ولحد النهارده عرفنا

قد إيه الفنان المخلص لشغله بيفضل موجود، بتاريخه وبفنه وبذكرياته والأعمال المبدعة اللي سابها وراه، حبيتك جداً وفراقك صعب، بس هفضل دايماً فاكرة نادية لطفي الإنسانة اللي علمتني كتير، والفنانة اللي اتربيت على فنها، هتوحشينا جداً وهتفضل أعمالك محفورة في قلوب المشاهد العربي".

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يشار إلى أن رحلت الفنانة القديرة نادية لطفي عن عالمنا منذ ساعات، وذلك عن عمر يناهز الـ 83 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن كانت الفنانة الراحلة دخلت في غيبوبة بعد تدهور حالتها الصحية أخيرًا، حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات.