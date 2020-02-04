إليسا ونادين نسيب نجيم توجهان رسالة دعم في اليوم العالمي لمحاربة السرطان

ميرنا وليد - بيروت - في اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان، توجهت كل من الفنانة اللبنانية ​إليسا​ والممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ برسالة دعم معنوي للمرضى الذين يعانون من جراء هذا المرض، وعلقتا في صفحتيهما على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فكتبتا :"

إليسا :"باليوم العالمي لمحاربة السرطان، تحية لكل الشجعان يللي عم يحاربو هالمرض بقوة وعزم لأنو الاستسلام منو خيار أبداً. خليكن قوايا لأنو المرض قد ما كان قوي وكبير، إلا ما يضعف قدام إرادتكن".

نادين نسيب نجيم :"السرطان ليس حُكماً بالإعدام، ومحاربو السرطان لا يُطلق عليهم مرضى بل هُم الشجعان الأقوياء. الإرادة نصف الدواء، والأمل أُولى خطوات الشفاء، الحياة تستحقكم لأنكم أبطالها الحقيقيون"

إشارة إلى أن إليسا واجهت مرض السرطان واستطاعت التغلب عليه أما نادين نسيب نجيم فقد جسدت دور الطبيبة المعالجة للأطفال المصابين بالسرطان في مسلسلها "خمسة ونص" الذي عرض في شهر رمضان المنصرم.

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