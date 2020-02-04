سيف نبيل يشوّق الجمهور لـ "فوق القمة"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان العراقي ​سيف نبيل​ عن مقطع قصير من كليب اغنيته الجديدة "​فوق القمة​" من البوم "​انتهى الموضوع​"، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشوق سيف الجهور للكليب معلقا على الفيديو قائلا: "قريباً فيديو كليب جديد فوق القمة، من ألبوم انتهى الموضوع على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

وكان قد طرح ​سيف نبيل​ مؤخرا أغنية بعنوان "سلمية" دعماً للثورة في بلده العراق، حيث ينتفض من خلالها الشعب العراقي للمطالبة بحقوقه والعيش بكرامة، والأغنية من كلمات محمد الجبوري وتوزيع حيدر كيتارا.

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