ندى أبو فرحات تتبرّأ من الأحزاب

ميرنا وليد - بيروت - اشارت الممثلة البنانية ​ندى أبو فرحات​ الى انها لا تنتمي لأي حزب لبناني، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "انا اللبنانية ندى أبو فرحات، افــتخـر بــكوني لا أنـتمي لأي حـزب، و إن انـتمائي و ولائـي و حـزبي الوحـيد هـو وطني لبنان".

واضافت ندى: "أعـلن بـرائتي مـن كل الاحـزاب والتيارات والزعماء و أرفـع هـذا الـتحدي الى جميع أصـدقائي ولأي شـخص قـادر عـلى الـتحدي".

وكان علم موقع "الفن" أن الممثلتين اللبنانيتين ندى أبو فرحات وكارول عبود إنضمتا الى مسلسل "أولاد آدم" بدورين رائعين، تعملان على تفاصيلهما حالياً للبدء بالتصوير.

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