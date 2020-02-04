بهاء سلطان عانى من عقود إحتكار.. ومولوده الرابع أعاده بالخير

ميرنا وليد - بيروت - بهاء فتحي عبد الله سلطان فنان مصري وإسمه الفني​بهاء سلطان​،ولد في 1 تشرين الأول/أكتوبر عام 1972، في منطقة حدائق القبة في القاهرة، لأب مصري وأم بحرينية.

إلتحق بالشعبة العلمية في مرحلة الثانوية العامة، وحصل على بكالوريوس من كلية التربية الموسيقية، وعندما شق طريقه نحو الفن لُقّب بشبح جيله، وتميّز بالغناء الطربي الشعبي.

إنطلاقةبهاء سلطانالفنية

إلتقى بهاء سلطان بالفنان ​مصطفى كامل​، وأُعجب بصوته جداً إذ وجد فيه مشروع نجم غنائي، فعرّفه على المنتج ​نصر محروس​ وسرعان ما إقتنع بموهبته، وكانت إنطلاقته الأولى عام 1998 من خلال ألبوم "فري مكس 1" بأغنية "أحلف" من كلمات مصطفى كامل، تلته أغنية "بيننا" من ألبوم "فري مكس 2 " عام 2000 تلته إصدارات عديدة، واحتل في عام 2011 المركز الأول بين المطربين المصريين الأكثر بحثًا، وتعاون مع أبرز الشعراء مثل: مصطفى كامل، بهاء الدين محمد، مجدي النجار، نادر عبد الله، ​مصطفى مرسي​، خالد الشيباني، ​هاني عبد الكريم​، محمد عاطف، وأهمّ الملحنين: مثل حسن أبو السعود، رياض الهمشري، حسين محمود، ​وليد سعد​، ​محمد رحيم​، وائل عقيد، أحمد محيي.

ألبوماتبهاء سلطانالرسمية:

"ياللي ماشي"، "3 دقايق"، "قوم اقف"، "كان زمان"، "ومالنا"، "بدعي يا رب".

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أغنياتبهاء سلطانالمنفردة:

"قلبي يا ربي"، "أنا مش معاهم"، "يعني اللي في عيني في عينك"، "وبناقص حياتي معاك"، "انتي الغالية يا بلادي"، "عيونك" (لصالح الحملة القومية لرعاية أمراض العيون)، "سوق الخضار" (مسلسل)، "أنا مش معاهم" (فيلم)، "دوران شبرا" (مسلسل)، "خرم إبره" (مسلسل)، "مزاج الخير" (مسلسل)، "إبن حلال" (مسلسل)، "الكيف" (مسلسل)، "فوق السحاب" (مسلسل)، "ولد الغلابة" (مسلسل).

إبتعادبهاء سلطانعن الساحة الفنية

إبتعد بهاء سلطان عن الأضواء في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب ظروف صعبة تحدّث عنها حين حلّ ضيفاً في أحد البرامج، وقال إنه يعاني كثيراً من عقود احتكار مع المنتج نصر محروس، وإن هذا الأمر هو سر ابتعاده عن الساحة الغنائية أخيراً.

وتدخلت الممثلة والمنتجة المصرية ​إسعاد يونس​، لإنهاء الخلاف بين بهاء سلطان ونصر محروس، ليستجيب الأخير عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "نداء مدام إسعاد يونس لي في برنامج صاحبة السعادة فوق رأسي، وأعتز بها جداً لأنها فعلاً أختي، ولأن بهاء سلطان حقيقي غالي على قلبي وهو أخويا اللي بحبه، وعلشان كدة أول ما سمعت رديت عليها بمكالمة هاتفية، واتفقنا إننا هنتقابل قريباً، وإن شاء الله يحصل كل خير ونوصل لحل".

ويعود ظهور الخلاف بين نصر محروس وبهاء سلطان، إلى العام 2014، بشأن ألبوم "سيجارة"، الذي لم يخرج إلى النور بسبب الأزمة التي وصلت إلى المحكمة عام 2015، حين أقام محروس دعوى قضائية ضد بهاء سلطان، مطالباً إيّاه بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 1.5 مليون دولار، ليقرر سلطان رفع دعوى قضائية ضد المنتج الفني، وظلّت الأزمة بين الثنائي من دون حكم قضائي، أو حديث في البرامج التلفزيونية.

حياةبهاء سلطانالشخصية ​​​​​​​

تزوج بهاء سلطان في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2013 من خارج الوسط الفني، وزوجته جيرمين مجدي تصغره بخمسة عشر عاماً، ورزق بإبنتيه التوأم كاندي وكاديولديه، وإبن إسمه أحمد.

وكان بهاء سلطان قد رزق بمولوده الرابع، والذي أطلق عليه إسم "محمد" يوم 2 شباط/فبراير عام 2020، وأعلن الخبر عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلاً: "هرزق بمولود يوم الأحد القادم ٢٠٢٠/٢/٢ بإذن الله (محمد)، اللهم أنبته نباتًا حسنًا واجعله قرة عين لوالديه واحفظه وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى".