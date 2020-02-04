تراند اليوم : حلاوتك بالأسود .. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بـ” قميص النوم ” – صورة

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور انستجرام.

وظهرت لاميتا فرنجية، بصورة مثيرة للجدل، حيث كانت ترتدي “كت”، وعلقت عليها: “ليله سعيدة.. مساء الخير”.

وسرعان ما انهالت التعليقات على الصورة من متابعيها، وجاءت بين “منورة” و”ومنوره الدنيا كلها” و” مساء الخير عليكي يا أحلى نجمة”.

يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم “عمر وسلمى 3″، حيث شاركها البطولة، كل من “تامر حسني، ومي عز الدين، وعزت أبو عوف”، وكان من إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.