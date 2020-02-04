تراند اليوم : شاهد..يسرا اللوزي إلى عالم الإدمان

تغيب يسرا اللوزي عن المنافسة الرمضانية هذا الموسم لانشغالها بأكثر من عمل، وآخر أعمالها يبعدها عن الدراما التلفزيونية حيث تنشغل بتصوير مسلسلها الجديد “طاقة حب” الذي ينتمي للدراما الطويلة، وهو أولى بطولاتها المطلقة عبر إحدى المنصّات الإلكترونية، بالإضافة إلى حملها الثاني الذي كشفت عنه قبل فترة. ولكن كيف دخلت يسرا اللوزي عالم الإدمان؟

يسرا مدمنة

من خلال شخصية مدمنة، تظهر يسرا اللوزي بتجربتها السينمائية الجديدة “العنكبوت” التي تخوض بها المنافسة السينمائية في موسم عيد الفطر المقبل، وكانت يسرا قد أنهت قبل فترة تصوير مشاهدها ضمن أحداث العمل.

وفي هذا الأطار، أكدت يسرا في تصريحاتها الخاصة لنواعم أنها لجأت إلى كثير من المقالات عن عالم الإدمان واستشارت بعض أصدقائها من الأطبّاء النفسيين لمعرفة كافة التفاصيل الخاصّة بالدور قبل بداية التصوير.

وأضافت أنها كانت تشعر بالقلق تجاه تجسيد هذه الشخصية التي تقدّمها للمرة الأولى في مشوارها الفنّي، فيما نفت مشاركتها في أيّ مشاهد أكشن ضمن الأحداث.

والفيلم بطولة أحمد السقا الذي تقف يسرا اللوزي أمامه للمرة الثانية بعد مشاركتهما في بطولة مسلسل “خطوط حمراء” قبل سنوات، ويشارك في بطولته مني زكي وظافر العابدين.

جلسة خاصّة

وكانت يسرا اللوزي قد أطلت أخيراً على جمهورها عبر وسائل السوشيال ميديا من خلال جلسة تصوير خاصة أثارت جدلاً واسعاً عبر الإنستقرام قبل عرض أحدث أعمالها الدرامية “طاقة حب”؛ الذي عرض أولى حلقات تجربتها الدرامية الأولى عبر شاشة المنصّات الإلكترونية VIU، وحصلت على لقب “سكارليت جوهانسون العرب” من قبل روّاد السوشيال ميديا فور نشر الصور.