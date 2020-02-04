نسخة ثالثة من فيلم الرعب The Thing

متابعة بتجـــــــــرد: يبدو أن النجاح المتكرر لفيلم The Thing، دفع استوديوهات Universal Pictures إلى التعاقد مع استوديوهات Blum House، من أجل إنتاج نسخة جديدة من فيلم الرعب الشهير، قريبا.

وبحسب موقع “موفي نيوز”، فإن الفيلم الشهير، سيعاد تقديمه في نسخة جديدة، ستكون نتاجا للتعاون بين شركتي يونيفرسال وبلامهاوس، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة السابقة للفيلم، التي تم طرحها في عام 2011.

وجاءت نسخة 2011 من الفيلم، من بطولة ماري إليزابيث وينستد وجويل إجيرتون وأولريش تومسون وإريك كريستيان أولسن، إلا أنها لم تكن الأولى كذلك، حيث انها كانت إعادة تقديم لنسخة أقدم، طرحت عام 1982 بنفس الاسم، والفيلم يدور في إطار من الرعب والخيال العلمي والغموض.