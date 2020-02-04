“نتفيلكس” تجدد مسلسل The Crown.. للموسم الخامس والأخير

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت منصة “نتفيلكس” – الرائدة عالمياً في بث محتوى الفيديو – عن عزمها تجديد سلسلة The Crown، أو كما يصطلح عليه “التاج”، للموسم الخامس والأخير، حسبما ذكر موقع “هوليوود ريبورتر”.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الأعمال الدرامية التي بثتها “نتفيلكس” حول العائلة الملكية البريطانية، حيث اختار القائمون على إنتاج المسلسل التلفزيوني، الممثلة البريطانية إيميلدا ستانتون لتجسيد دور الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، خلفاً للممثلتين كلير فوي وأوليفيا كولمان، اللتين جسدتا شخصية الملكة في المواسم السابقة.

من المقرر، أن تدور أحداث الجزء الخامس والأخير من المسلسل المقتبس عن مسرحية الكاتب بيتر مورغان، حول اعتزال الأمير هاري وميغان الحياة الملكية، أو تداعيات علاقة الأمير أندرو مع جيفرى إبشتاين المخيب للآمال. كان من المقرر تجديد السلسلة التليفزيونية لمدة ستة مواسم، بحسب الكاتب بيتر مورغان، لكن مع بدء العمل على أحداث الموسم الخامس، يبدو أن هذا آخر مواسم المسلسل الحائز على خمس جوائز “أوليفييه”، وجائزة “بافتا” وكذلك الترشيح لجائزة الأوسكار عام 2004.