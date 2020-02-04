خواكين فينيكس: الذين أنشأوا نظام القمع.. عليهم تفكيكه

متابعة بتجــــــــــرد: أثار النجم العالمي خواكين فينيكس عاصفة من الجدل، خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة فوزه بجائزة أفضل ممثل رئيسي، عن دوره في فيلم “الجوكر”، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا).

هاجم خواكين أعضاء “البافتا” في خطابه، بسبب العنصرية ضد الممثلين أصحاب البشرة السمراء في هوليوود، وقال “أشعر بالضيق لأن الكثير من زملائي الذين يستحقون الفوز ليس لديهم الامتياز نفسه، أعتقد أننا نرسل رسالة واضحة جدًا لهم بأنهم غير مرحب بهم هنا، يريدون الاعتراف بهم وتقديرهم واحترام عملهم”.

وقال المرشح الأول لجائزة الأوسكار “علينا بذل الكثير لفهم أسباب العنصرية، الذين أنشأوا نظام القمع واستفادوا منه عليهم تفكيكه”. وحصد النجم الأميركي خواكين فينيكس جائزة أفضل ممثل رئيسي، عن دوره في فيلم “الجوكر”، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا).

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وبينما حصد بطل الفيلم جائزته الجديدة، كان الفيلم نفسه على موعد مع جوائز أخرى، حيث حصل على “أفضل كاستنغ” و”أفضل موسيقى تصويرية”، ليرتفع نصيبه من الجوائز، بعد تحقيقه رقما قياسيا باعتباره أول فيلم درامي يكسر حاجز المليار دولار إيرادات.

وتعد جائزة “بافتا”، الثالثة التي يفوز بها “فينيكس” عن دوره في فيلم الجوكر، حيث سبقها حصوله على جائزة غولدن غلوب، وجائزة نقابة ممثلي الشاشة، ما يجعله الأقرب إلى الحصول على جائزة الأوسكار، خلال الحفل السنوي المقررة إقامته في التاسع من فبراير الجاري.

في السياق نفسه، حصل فيلم “1917” على 7 جوائز، خلال حفل «بافتا»، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج.