الصور الأولى من كواليس تصوير كليب عبدالله الرويشد الجديد

متابعة بتجــــــــرد: يستعد الفنان الكويتي عبدالله الرويشد لطرح كليب أغنيته الجديدة “سولف عليّ” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وروجت “روتانا” للكليب من خلال صفحات الشركة الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي. فنشرت الشركة، صوراً حصرية من كواليس تصوير أغنية عبدالله الرويشد، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “من كواليس تصوير كليب سفير الاغنية الخليجية عبدالله الرويشد لأحدث اعماله أغنية سولف عليّ انتظروه قريباً“.

وأغنية “سولف عليّ” من ألحان عبدالله الرويشد، كلمات مطيع العوني، توزيع جورج قلته ومكس وماستر م.ايهاب نبيل.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن الأغنية صدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي وحققت حتى الآن أكثر من 100 ألف مشاهدة عبر قناة “روتانا” على موقع “يوتيوب”.