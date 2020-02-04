فؤاد عبدالواحد يخوض التحدي الأقوى في ألبومه الجديد

متابعة بتجــــــــرد: يخوض الفنان فؤاد عبدالواحد تجربةً فنية جديدة، إذ طرح ألبوم غنائي متكامل، يتضمَّن 17 عملاً منوَّعاً بعد نجاحه في طرح أغنياتٍ منفردة خلال الفترة الماضية، منها أغنياتٌ تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

ومن المتوقع أن يفتح الألبوم الغنائي الجديد للفنان فؤاد عبدالواحد آفاق جديدة وواسعة أمامه للانتشار فنياً على صعيد الوطن العربي، حيث يأتي بعد سنوات طويلة من الخبرة الفنية، إضافة إلى الأسماء التي تشارك فيه، في مقدمتهم الشاعر تركي بن عبدالرحمن، الذي يغني له فؤاد خمس أغنيات، هي: “اصحى، حبي الأول، يزورني، محبوب روحك، أثق فيك”.

ويُعد تركي بن عبدالرحمن من الشعراء الذين يمزجون بين أعمال التسعينيات والألفية الجديدة، وتشهد الأغنيات التي يكتبها انتشاراً واسعاً، وتُخلَّد في ذاكرة الفن السعودي والخليجي والعربي، لذا يأتي تعاون الفنان فؤاد معه ليقطع بخطوةٍ واحدة “مشوار الألف ميل”.

كذلك، يتعاون الفنان فؤاد عبدالواحد في الألبوم الجديد مع الأمير بدر بن عبدالمحسن “البدر”، الذي يُشكِّل علامة فارقة في مسيرته الفنية، وذلك عبر أغنية “أحبابنا غابوا”، “التي يُتوقَّع أن تشهد انتشاراً واسعاً، وتفتح أمام فؤاد أبوابَ نجاحٍ جديدة.

ويتغنَّى فؤاد أيضاً من كلمات الشاعر المبدع “واحد”، وتحديداً بأغنيةٍ، تحمل عنوان “ليتني” من ألحان عبدالقادر الهدهود، ومن المنتظر أن تفتح الأغنية آفاق تعاونٍ فني مستقبلي بين عبدالواحد والهدهود.

ومن كلمات الشاعر قوس، يتغنى فؤاد في ألبومه بخمسة أعمالٍ، هي: “غلطتك، آمين، جنبك أحد، أحبك، أنا عن نفسي”، وتتنوَّع هذه الأعمال بين العاطفية والسريعة.

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ويتضمَّن ألبوم فؤاد أسماء شعراء آخرين، لهم مكانتهم في الساحة الفنية، هم: العالية، عبدالله الملحم، سعود بن محمد، أنور المشيري، حيث يغني لهم “عصا موسى، الزمان، راس مالي، أبعتذر لك، أوعدك أرحل”.

أما على مستوى الألحان، فقد حرص الفنان فؤاد عبدالواحد على اعتماد الألحان السعودية المعاصرة التي أثَّرت بشكل كبير في الأغنية الخليجية خلال العقد الأخير، ويبرز من بين الملحنين الذين يتعاون معهم في الألبوم الجديد: طارق محمد، سهم، ياسر بو علي، ووليد الشامي.

وعلى صعيد التوزيع الموسيقي، يتعاون فؤاد مع عصام الشرايطي في عشر أغنيات، وزيد نديم في أغنيتين، إضافة إلى خالد عز، ورأفت، وبدر كرم.

ويبرز من بين الأسماء الكبيرة في الألبوم الفنان عبدالمجيد عبدالله، حيث يُلحِّن أغنية “محبوب روحك” من كلمات الشاعر تركي، الذي يشكِّل معه “توأمة فنية” منذ زمن طويل.

ألبوم “فؤاد عبدالواحد 2020” يُعد بمنزلة التحدي الأقوى الذي يخوضه الفنان فؤاد عبدالواحد في مسيرته الفنية، خاصةً أنه يجتمع فيه كل عناصر الخبرة شعراً ولحناً.