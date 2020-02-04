ماجد المهندس يطرح ألبومه الجديد “شهد الحروف”

متابعة بتجـــــــرد: بعد طول انتظار، طرح النجم ماجد المهندس ألبومه الغنائي الجديد “شهد الحروف” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

يتضمن ألبوم “شهد الحروف” 10 أغنيات منوعة، اختارها “المهندس” ليرضي بها أذواق الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي وهي:

“قاضي غرامي” كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان طلال، وتوزيع خالد عز

“يكفي غياب” كلمات سعود بن عبدالله، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل

“عيد ميلاد” كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع مدحت خميس

“المسألة فيها إن” كلمات خالد المريخي، وألحان طلال،وتوزيع حسام كامل

“بنام” كلمات يوسف الشطي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل

“شهد الحروف” كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان طلال، وتوزيع مدحت خميس

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“جفن الليل” بدر بن عبد المحسن، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل

“ياللي احبك موت” فهد بن خالد، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل

“لحظة هواي” كلمات دايم السيف، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل

“شمسك غايبة” كلمات عبدالله بودله الحان : الموسيقار/ د. طلال توزيع : سيروس.

الألبوم تم إصداره عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناة “روتانا” على موقع “يوتيوب” وذلك بعد حملة دعائية واسعة شملت صفحات الشركة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وانتهى ماجد المهندس مؤخراً من تصوير كليب أغنية “شهد الحروف” تحت إدارة المخرج سعيد الماروق بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يصوّر أغنيات أخرى من الألبوم في الفترة المقبلة.

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