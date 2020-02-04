تامر حسني في جدّة.. نفاذ التذاكر في دقائق ومفاجأة غير متوقعة للجمهور

متابعة بتجــــــــرد: يحيي النجم المصري تامر حسني حفلاً غنائياً كبيراً ضمن فعاليات “مهرجان JTTX الموسيقي” بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية مساء يوم 27 شباط/فبراير الجاري.

تذاكر الحفل طرحت يوم أمس الإثنين في 3 شباط/فبراير، ونفذت بالكامل في غضون دقائق قليلة، فأعلن تامر حسني من خلال حسابه على موقع “إنستجرام” أنه سيتم طرح تذاكر إضافية، حتى يتسنى لأكبر عدد من الجمهور حجز مقاعدهم.

وكان تامر حسني قد أعرب عن سعادته بالمشاركة في “مهرجان JTTX الموسيقي”، حيث نشر بوستر الحفل عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقه بتعليق جاء فيه: “سعيد بمشاركتي في حدث من أكبر الفعاليات بالمملكه السعوديه “مهرجان JTTX الموسيقي” في جدة. يوم ٢٧ فبراير التذاكر متوفرة إبتداءً من الاثنين ٣ فبراير بفروع فيرجن ميجا ستورز”.

تامر حسني من أكثر الفنانين إحياءً للحفلات في السعودية، وتشهد مختلف الفعاليات الفنية التي يشارك فيها في المملكة العربية إقبالاً جماهيرياً كبيراً وذلك نظراً لجماهيريته الواسعة ومكانته المميّزة لدى الجمهور السعودي.

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من جانب آخر، يعيش تامر حسني حالة نجاح استثنائية بعد تصدّر فيلمه الجديد “الفلوس” إيرادات السينما المصرية والعربية، محققاً إيرادات بلغت ما يقارب النصف مليون جنيه مصري.

فيلم “الفلوس” قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.