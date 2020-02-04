“فيسبوك”.. تصميم جديد يشبه “تويتر” ويخلو من ميزة مهمة

متابعة بتجــــــــــرد: في خطوة جديدة، منحت شركة “فيسبوك” فرصة استثنائية لعدد محدود من مستخدمي موقعها حول العالم، لتجربة تصميمه الجديد، قبل اعتماده رسمياً خلال الشهرين المقبلين. ويمتاز التصميم الجديد بخلفية أقل تشويشا، وأيقونات ذات ألوان أكثر سطوعاً فشبهه بعض المستخدمين إلى تصميم موقع “تويتر”.

وإذا كنت من المستخدمين المحظوطين، فسوف ترى رسالة من “فيسبوك” تسألك إن كنت ترغب في مطالعة “فيسبوك الجديد”، وفي حال موافقتك ستم نقلك مباشرة إلى التصميم الجديد.

ويمنح “فيسبوك” لمستخدميه الحرية في العودة إلى التصميم التقليدي والحالي، في حال عدم إعجابهم بالشكل الجديد.

كذلك تضمن التصميم الجديد ميزة أخرى وهي “الوضع المظلم”، المتوافر على هواتف “آيفون” و”أندرويد” الذكية. ويفتقر التصميم لميزة عدم القدرة على تضمين المنشورات (embed)، والتي هي مفيدة للصحافة ووسائل الإعلام، وكذلك أصحاب المدونات.