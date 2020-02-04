أنغام تنعى الراحلة نادية لطفي

نعت الفنانة أنغام، الفنانة الكبيرة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا، اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ83 عاما.

ونشرت أنغام صورة الفنانة نادية لطفي، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :"البقاء لله في الفنانة القديرة والجميلة نادية لطفي".

كانت النجمة الراحلة قد عانت خلال الفترة الماضية من ضيق في التنفس، ما استلزم نقلها للمستشفى، وبعد خروجها من غرفة العناية المركزة، دخلت في غيبوبة منذ أيام، لترحل عن عالمنا اليوم.

تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.

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