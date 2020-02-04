دنيا بطمة بإطلالة شتوية في أحدث جلسة تصوير

القاهرة – لايف ستايل
نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت "بطمة" في الصور بإطلالة شتوية وسط الطبيعة، وعلقت: "لا تكره شيئًا اختاره الله لك، فعلى البلاء تؤجر، وعلى المرض تؤجر، وعلى الفقد تؤجر، وعلى الصبر تؤجر، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير".
يذكر أن المطربة دنيا بطمة طرحت، 24 ديسمبر الماضي، أغنية "قنبلة"، عبر القناة الرسمية لزوجها المنتج والمخرج البحريني، محمد الترك، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
وتعاونت الفنانة المغربية في هذا العمل مع الشاعرة السعودية منى الطوير، والملحن السعودي إبراهيم الدخيل، وقام بالإشراف على التوزيع وليد ميمني، فيما تولى الميكساج عارف عامر.
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