ابنة حسن مصطفى تنشر صورة آخر عمرة لوالدها

نشرت "نورا" ابنة الفنان الكبير حسن مصطفى، آخر صورة لوالدها الراحل وهو يؤدي مناسك العمرة بمكة المكرمة.

وعلقت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "آخر عمرة لوالدي قبل وفاته عام 2015".

النجم الراحل يعتبر واحدا من أشهر نجوم الكوميديا، قدم عددا كبيرا من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "مدرسة المشاغبين"، "أرض النفاق"، "بكيزة وزغلول"، "العيال كبرت"، وغيرها.

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