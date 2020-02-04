أشرف زكي يكشف موعد تشييع جثمان نادية لطفي

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريح لمصراوي، إن جنازة الفنانة نادية لطفي، لن تقام اليوم، وستقام غدا الأربعاء، ولم يتحدد حتى الآن موعد ومكان إقامة الجنازة والعزاء. ورحلت الفنانة الكبيرة عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

نادية لطفى ولدت عام 1937، تعتبر من أهم نجمات الصف الأول، في العصر الذهبي للسينما المصرية، قدمت عددا من الأعمال المهمة أبرزها "الناصر صلاح الدين"، "النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.

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