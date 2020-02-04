القاهرة – لايف ستايل
نعت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، الفنانة الكبيرة نادية لطفي، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد صراع مع المرض.
ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للفنانة الراحلة، وعلقت: "وداعا يا جميلة الجميلات، كم كنت أحبك، الله يرحمها وينعمها".
نادية لطفي ولدت في 3 يناير 1937، تعتبر من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية، قدمت عددا من الأعمال الهامة أبرزها "الناصر صلاح الدين"، "النظارة السوداء"، "للرجال فقط"، "السمان والخريف"، وغيرها.
قد يهمك أيـــــــضًأ :
كانت هذه تفاصيل خبر عائشة بن أحمد تنعى نادية لطفي "وداعا جميلة الجميلات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.