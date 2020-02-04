القاهرة - لايف ستايل
شارك الفنان إياد نصار متابعيه ببوستر تشويقى لفيلمه الجديد "رأس السنة" من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلق إياد نصار على الصورة "فيلم_راس_السنة , 5 فبراير 2020".
وتفاعل متابعو إياد نصار مع البوستر وجاءت أبرز التعليقات: متحمسة ليه جدا، شكله فيلم جامد، وبالتوفيق
وفيلم "راس السنة" من بطولة إياد نصار، بسمة، احمد مالك، شيرين رضا، ومن تأليف محمد حفظى وإخراج صقر.
وعرض فيلم "راس السنة" في ختام النسخة الـ 18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، تدور أحداثه في ليلة واحدة، داخل قرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ ويستمر الصخب، والعلاقات تصبح أكثر تشابكًا وتعقيدًا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.
قد يهمك أيضا:
محمد حفظى يكشف أسباب رفض مشاركة "ليلة رأس السنة" فى "القاهرة الدولى"
الفنان إياد نصار يبدأ تحضيراته لمسلسل الجديد
كانت هذه تفاصيل خبر إياد نصار يكشف موعد عرض فيلم راس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.