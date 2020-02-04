إياد نصار يكشف موعد عرض فيلم راس السنة

شارك الفنان إياد نصار متابعيه ببوستر تشويقى لفيلمه الجديد "رأس السنة" من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق إياد نصار على الصورة "فيلم_راس_السنة , 5 فبراير 2020".

وتفاعل متابعو إياد نصار مع البوستر وجاءت أبرز التعليقات: متحمسة ليه جدا، شكله فيلم جامد، وبالتوفيق

وفيلم "راس السنة" من بطولة إياد نصار، بسمة، احمد مالك، شيرين رضا، ومن تأليف محمد حفظى وإخراج صقر.

Advertisements

وعرض فيلم "راس السنة" في ختام النسخة الـ 18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، تدور أحداثه في ليلة واحدة، داخل قرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ ويستمر الصخب، والعلاقات تصبح أكثر تشابكًا وتعقيدًا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.

قد يهمك أيضا:

محمد حفظى يكشف أسباب رفض مشاركة "ليلة رأس السنة" فى "القاهرة الدولى"

الفنان إياد نصار يبدأ تحضيراته لمسلسل الجديد