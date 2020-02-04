درة عن فيلم "يوم وليلة" : حبيته عشان بيناقش قضايا إنسانية

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وأضافت أنها تجسد شخصية "ميرفت" وهي فتاة تعمل في إحدى المستشفيات الحكومية، تمر بظروف اجتماعية صعبة تدفعها لأفعال غير أخلاقية، مشيرة إلى أنها أحبت العمل، خاصة أنه يناقش قضايا إنسانية، ويعد لونا لم يقدم في السينما منذ فترة طويلة.
وأشارت إلى أن تصوير مشاهد الفيلم في أماكن حقيقية جعلهم يتعايشون بشكل أكبر مع الشخصيات، ويتمكنون من تقديم تفاصيلها بشكل جيد، مشيرة إلى المجهود الكبير الذي بذله فريق العمل حتى يخرج الفيلم بشكل يليق بالجمهور الذي اعتاد منهم على الأعمال القيمة.. مضيفة أنها لا تهتم بالمنافسة وأن ما يعنيها حقا هو أن الجمهور يعجب بالعمل وما تقدمه.
وتدور قصة الفيلم حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها، وتتم كل تلك الأحداث في يوم واحد فقط.
ويشارك في بطولة الفيلم خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة ، وشادي أسعد، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.
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