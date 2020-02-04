شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة وداع من ليلى علوي للراحلة نادية لطفى: هتفضل أعمالك محفورة فى قلب المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ليلي علوي، على توديع الفنانة الراحلة نادية لطفي، بكلمات مؤثرة، بعد إعلان وفاتها صباح اليوم، عقب صراع مع المرض، عمريناهز الـ 83 عاما، بعد تاريخ حافل بالأعمال الفنية المهمة، التى تعد علامة بارزة فى تاريخ السينما المصرية والعربية.

ونشرت علوي صورة للفنانة الراحل من فترة شبابها، عبرحسابها على انستجرام، وكتبت "اتعلمنا منك كتيرأوي ولحد النهارده عرفنا قد إيه الفنان المخلص لشغله بيفضل موجود، بتاريخه وبفنه وبذكرياته والأعمال المبدعة اللي سابها وراه، حبيتك جداً وفراقك صعب، بس هفضل دايماً فاكرة نادية لطفي الإنسانة اللي علمتني كتير، والفنانة اللي اتربيت على فنها، هتوحشينا جداً وهتفضل أعمالك محفورة في قلب المشاهد العربي????".

يشار إلى الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، حيث دخلت فى غيبوبة إلى أن توفيت، ومن المقرر أن يشيع غدا جثمان الفنانة الكبيرة من مستشفى المعادي ويقام العزاء يوم الخميس بمسجد الشرطة .

وقدمت الفنانة الكبيرة الراحلة نادية لطفي 76 فيلماً خلال مشوارها الفني التي استمر 35 عاماً، حيث بدأت حياتها الفنية حين اكتشفها المنتج رمسيس نجيب ورأى فيها بطلة فيلمه الجديد "سلطان" مع النجم "فريد شوقي عام 1958، وانطلقت بعدها كنجمة سينمائية مهمة حتى عام 1988 والذى قدمت فيه آخر أفلامها وهو "الأب الشرعى" مع محمود ياسين وشكرى سرحان وإخراج ناجى أنجلو.