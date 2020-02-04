شكرا لقرائتكم خبر عن زينة فى عيد ميلادها.. وقفت أمام أحمد زكى وشبهها يوسف شاهين بصوفيا لورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة زينة، اليوم الثلاثاء 4 فبراير، بعيد ميلادها، حيث استقبلت تهانى عديدة سواء من أصدقائها بالوسط الفنى أو خارجه، إضافة إلى جمهورها عبر وسائل السوشيال ميديا المختلفة الذى حرص على الاحتفال بميلاد نجمتهم المفضلة، حيث صمم بعضهم فيديو يلخص مشوار زينة من الطفولة حتى الآن فى مجموعة صور وتم نشره على "انستجرام".

كانت بداية زينة الفنية كممثلة صاروخية اذ وقفت فى أول أعمالها أمام النجم الراحل أحمد زكى وهى فى عمر الـ18 عاماً، بعدما اختارها المخرج داوود عبد السيد لتلعب دور هناء في فيلم "أرض الخوف" عام 1999، وبعدها انطلقت فى عالم السينما والدراما بالتوازي حيث شاركت فى العديد من الأفلام والمسلسلات الهامة حيث كان أول مسلسلاتها "عفاريت السيالة" مع المخرج اسماعيل عام 2004، وبعدها شاركت فى "صاحب المقام الرفيع" مع مصطفى فهمى وعزت أبو عوف.



زينة فى مرحلة المراهقة

بعد ذلك أصبحت زينة من أكثر الفنانات المطلوبات فى السينما حيث قدمت 20 فيلماً خلال مشوارها وهم "حالة حب"، "سيد العاطفى"، "الحياة منتهى اللذة"، "90 دقيقة"، "ظاظا"، "الجزيرة"، "الشبح"،"بوشكاش"، كابتن هيما"، شبه منحرف"، "واحد صفر"، "بنتبن من مصر"، "الكبار"، "بلبل حيران"، "المصلحة"، "الليلة الكبيرة"، "هز وسط البلد"، "كارما"، وأخيراً "الفلوس" المعروض حالياً فى دور العرض فيما تنتظر طرح فيلم "التاريخ السرى لكوثر" خلال الفترة المقبلة.



زينة

أما فى الدراما فكان عام 2019 نقطة تحول بالنسبة لزينة، بعدما جربت البطولة المطلقة فى الدراما التليفزيونية كاول نجمة فى جيلها تقدم البطولة المطلقة وذلك مسلسل "ليالى" عام 2009 تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق وشارك فى بطولته يوسف الشريف وأحمد صفوت وسوسن بدر وصلاح عبد الله وعزت أبو عوف وداليا ابراهيم وحسن مصطفى، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

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النجمة زينة

اضافة إلى "ليالى" شاركت زينة فى العديد من المسلسلات البارزة مثل "للثروة حسابات أخرى" مع صلاح السعدنى، و"حضرة المتهم أبى" مع نور الشريف، "على يا ويكا" مع مصطفى قمر، "من أطلق الرصاص على هند علام" مع نادية الجندى، وقامت ببطولة مسلسلات "أرض النعام"، "زواج بالاكراه"، "الوسواس"، "أزمة نسب"، "لأعلى سعراً"، وأخيراً "ممنوع الاقتراب أو التصوير" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.



زينة

حصلت زينة على أكثر من جائزة عن أدوارها فى السينما والدراما، وأطلق عليها المخرج يوسف شاهين لقب صوفيا لورين العرب بعد مشاهدته لها في فيلم "منتهى اللذة"، وهو ما أكدته عندما فازت بلقب أحسن ممثلة لعامي 2005، و2006 في استفتاء الجماهير، كما أطلق عليها الراحل أحمد زكى لقب بينيلوب كروز العرب بعد مشاركته معه فى فيلم "أرض الخوف"



النجمة زينة



زينة