شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقيين: حسن شاكوش خاض امتحان النقابة والنتيجة لم تظهر بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق مرتضي المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين إن حسن شاكوش مطرب المهرجانات خاض امتحان النقابة، لكنه حتى الآن النتيجة لم تظهر بعد، حيث تعرض النتائج على مجلس النقابة لاعتمادها أو تعديلها.

وأشار مرتضي إلى أن النتيجة لم تعلن إلا بعد انعقاد اجتماع المجلس لاتخاذ القرار في كل المتقدمين ممن خاضوا الإختبارات وذلك طبقا للقانون واللائحة النقابية.

وكان مطرب المهرجانات الشعبى حسن شاكوش، صرح مؤخرا لـ"الخليج 365"، إنه أهدى أغنية "بنت الجيران" للنجمة منى زكى، مشيرا إلى أنه يعشقها ويحب فنها، لذلك قرر أن يهدى تلك الأغنية لها، كما عبر عن سعادته عندما ردت منى زكى عليه ووجهت الشكر له عبر خاصة "الاستورى" بـ إنستجرام، قائلة: "شكرا يا حسن أوى، أنا كمان بحب أغانيك وصوتك والأغنية دى أحلى هدية.. شكرا يا أبو على كل الشكر".

وأشار شاكوش إلى أن منى زكى من النجمات اللاتى يحتفظن بنجوميتهن منذ ظهورها على الساحة الفنية، ويتابعها خاصة أنها تتمتع بشعبية كبيرة فى الوسط الفنى، موضحاً أن يتابع أغلب أعمالها السينمائية والدرامية.

Advertisements

وكانت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش ومعه عدد من المطربين، قد حققت نجاحا كبيرا، وأصبحت منتشرة فى أوساط الشباب بشدة، ويتم طلبها خصيصاً فى الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها 63 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وتقول كلمات أغنية بنت الجيران " سكر محلي محطوت علي كريمة كعبك محني والعود عليه القيمة وتجيني تلاقيني لسه بخيري مش هتبقي لغيري ايوة انا غيري مفيش بنت الجيران شغلالي انا عنيا وانا في المكان في خلق حواليا مش عايز حد ياخد بالو من اللي انا فيه شوفت القمر سهرني لياليا وهموت عليكي ربي العالم بيا سيبي شباكك مفتوح ليه تقفليه".