ماجدة الرومى تستعد لإحياء حفل الموسيقى الكلاسيكية بأبوظبى

الثلاثاء 4 فبراير 2020

ماجدة الرومى

تستعد الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى، لإحياء حفل الموسيقى الكلاسيكية فى أبو ظبى بالإمارات، وتحضر بروفات عديدة للتحضير لحفلها الكبير هناك.ونشرت ماجدة الرومى فيديوهات من بروفات التحضير للحفل، عبر حسابها الرسمى بتويتر، وغردت :"بروفات حفل موسيقى أبوظبى الكلاسيكية 2020 موعدنا الجمعة 7 فبراير2020"



ورغم غياب ماجدة الرومى عن الساحة الفنية، وعودتها من آن لآخر، إلا أنها دائما حاضرة من خلال تفاعلها مع الجمهور عبر حسابها على السوشيال ميديا.

ماجدة الرومى هنأت متابعيها وجمهورها على انستجرام، بـ "الكريسماس"، بنشرها صورة برفقة شقيقها عوض الرومى، وعلقت عليها قائلة "ميلاد مجيد Merry Christmas".

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وكانت آخر زيارة للنجمة ماجدة الرومى إلى مصر، في مارس الماضى، حينما أحيت حفلا فنيا في الأقصر، وتم تخصيص عائدات الحفل بالكامل لخدمة المرضى الفقراء والمعدمين ومستشفيات راعى مصر المتنقلة، وكذلك بناء منازل الفقراء في أفقر قرى الصعيد وعشوائيا القاهرة.

من ألبومات ماجدة الرومى، غزل 2012، واعتزلت الغرام 2006، وارحمنى يا الله 2004، وقيثارة السماء 2003 وأحبك وبعد عام 1998، ورسائل عام 1996، وابحث عنى 1994 وكلمات 1991.

ماجدة الرومى شاركت في فيلم سينمائى واحد وهم "عودة الابن الضال" للمخرج الراحل يوسف شاهين، وشارك في بطولة الفيلم كل من شكرى سرحان وهشام سليم وهدى سلطان ومحمود المليجى وسهير المرشدى وأحمد محرز وتأليف صلاح جاهين ، وهو من إنتاج عام 1976.

الفيلم يمثل لحرب 1967 على أنها ناتجة عن استغلال رجال الرئيس ومن حوله لأحلامه مما جعلها تنتهي بالهزيمة. كما وضح الفيلم في النهاية أن على الشباب نسيان ما حدث والاستمرار في الحلم وتحقيق هذه الأحلام داخل بلادهم.