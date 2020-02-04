ديمى لوفاتو تؤكد تعافيها من الإدمان بعد إشعال سوبر بول

الثلاثاء 4 فبراير 2020

ديمي لوفاتو

خطفت النجمة الأمريكية ديمي لوفاتو الأنظار مؤخراً بغنائها ضمن فعاليات «سوبر بول» وذلك في واحدة من أولى عروضها الفنية المباشرة، منذ أن تناولت جرعة زائدة من المخدرات قبل عام ونصف، وتحديداً في يوليو عام 2018، لتخضع بعدها منذ ذلك الحين لبرنامج بهدف العلاج من الإدمان.



وقد نشرت مجلة بيبول الأمريكية تقريراً مطولاً حول النجمة الشهيرة احتفوا فيه بعودتها إلي حيويتها مثلما كانت في السابق، وأضافوا أنها مباراة فعاليات «سوبر بول»، بالأمس الأحد، من خلال غنائها للنشيد الوطني الأمريكي.

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كما كشف التقرير أن النجمة الشهيرة التي تبلغ من العمر 27 عاماً، غنت النشيد الوطنى الأمريكي بصوت مذهل أثار حماسة اللاعبين والجمهور الذي ملأ جنبات ملعب هارد روك في ميامي لتستعيد بريقها خاصة أن هذا الظهور جاء بعد أسبوع واحد من وقوفها على مسرح جوائز غرامي، لتقدم أغنيتها الجديدة “Anyone”، والتي كانت المرة الأولى التي غنت فيها بعرض حي، منذ تعاطيها جرعة زائدة من المخدرات في يوليو 2018.

علي جانب آخر سبق وشاركت كل من شاكيرا وجينيفر لوبيز في احياء حفل سوبر بول الذي يعد أضخم مباريات كرة القدم الأمريكية على مدار العام، وجاءت مشاركتهما معاً لأول مرة معاً في ليلة تاريخية قدما فيها عروض راقصة، كما قدمت شاكيرا وصلة رقص شرقية كعادتها في حفلاتها.

وقد شاركا معاً بهدف دعم المجتمع اللاتيني من خلال تواجد نجمتين من أصول لاتينية لأول مرة في حفلات سوبر بول وكذلك من خلال الاستعراضات ورسائل الحفل.