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شكرا لقرائتكم خبر عن نهى نبيل تسقط أرضاً بعد عملية جراحية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
نهى نبيل
أحدثت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل ضجة من خلال مقطع فيديو سجل لها أثناء وجودها في المستشفى حيث ظهرت وقد وضعت ضمادة على عينها.
وتبين أنها خضعت لعملية جراحية وبدت في جزء آخر من المقطع فيما يتم نقلها بواسطة كرسي متحرك.
وكشفت أنها أصيبت بالدوار بعد العملية وسقطت أرضاً. وتفاعل معها الكثير من متابعي الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" حيث حقق على أحدها أكثر من 11 ألف مشاهدة.
وفي مقطع آخر تم تداوله كشفت الفاشينيستا أنها تسجل الفيديو من دون فيلتر وأنها عانت من ظهور كيس دهن أسفل عينها تحول بعد ذلك إلى كيس ألياف ما استدعى خضوعها لعملية جراحية بسيطة مع الإشارة إلى أن هذا دفعها إلى إزالة رموشها.
ولفتت إلى أنها المرة الثالثة التي تخضع فيها لمثل هذا الإجراء الطبي معربة عن استغرابها ما يحدث معها.
ويشار إلى أن الأضواء سلطت عليها مؤخراً بعد نشر فيديو مسرب من منزلها ظهرت فيه وهي تؤدب ابنها.
واعتبر بعض المتابعين أنها أساءت معاملته وهو ما دفعها الى الدفاع عن نفسها في أحد المقاطع حيث رأت في هذا اختراقاً لخصوصيتها وهددت برفع دعوى على كل الحسابات والمواقع التي أعادت نشر الفيديو.
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