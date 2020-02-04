- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تسخر من نجمة عالمية ارتدت فستاناً مثل فستانها والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
أحلام
ردّت الفنانة الإماراتية أحلام على تغريدة نشرها في وقت سابق أحد المتابعين وعلق من خلالها على صورة لها وهي ترتدي فستاناً مزيناً بنشقات بألوان كثيرة خلال احيائها حفلاً على مسرح دار الأوبرا السلطانية في العاصمة العمانية مسقط.
وأرفق الصورة بأخرى للنجمة العالمية جنيفير لوبيز مرتدية فستاناً قصيراً بنقشة مشابهة. وغرد: "جينيفر متى توقف تقلد الكوين أحلام؟".
وبدورها علقت الفنانة ممازحة: "مدري والله تعبت الكل يقلد خلاص". وهو ما لفت أنظار الكثير من الناشطين على الحسابات التي أعادت نشر التغريدة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".
مواضيع ذات صلة
ويشار إلى أن أحلام جذبت انتباه الكثيرين بسبب أحدث إطلالاتها وهو ما ظهر من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص على التطبيق وبدت فيها بملامح ناعمة جداً.
وأرفقتها بالتعليق: "صوري من حفل زفاف أميرتي الغالية الأميرة نورة فهد بن بدر بن عبد العزيز ال سعود وزوجها الأمير عبدالإله بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود. ألف مبروك وأغلا من أكون بينهم وربي يبارك لكم ويبارك عليكم ويحميكم ومبروك أميرتي الغالية الأميرة سارة وشكراً على الدعوة الكريمة وجودي بينكم تشريف".
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تسخر من نجمة عالمية ارتدت فستاناً مثل فستانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.