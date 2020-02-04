أحلام تسخر من نجمة عالمية ارتدت فستاناً مثل فستانها

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أحلام

ردّت الفنانة الإماراتية أحلام على تغريدة نشرها في وقت سابق أحد المتابعين وعلق من خلالها على صورة لها وهي ترتدي فستاناً مزيناً بنشقات بألوان كثيرة خلال احيائها حفلاً على مسرح دار الأوبرا السلطانية في العاصمة العمانية مسقط.



وأرفق الصورة بأخرى للنجمة العالمية جنيفير لوبيز مرتدية فستاناً قصيراً بنقشة مشابهة. وغرد: "جينيفر متى توقف تقلد الكوين أحلام؟".

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وبدورها علقت الفنانة ممازحة: "مدري والله تعبت الكل يقلد خلاص". وهو ما لفت أنظار الكثير من الناشطين على الحسابات التي أعادت نشر التغريدة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

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ويشار إلى أن أحلام جذبت انتباه الكثيرين بسبب أحدث إطلالاتها وهو ما ظهر من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص على التطبيق وبدت فيها بملامح ناعمة جداً.

وأرفقتها بالتعليق: "صوري من حفل زفاف أميرتي الغالية الأميرة نورة فهد بن بدر بن عبد العزيز ال سعود وزوجها الأمير عبدالإله بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود. ألف مبروك وأغلا من أكون بينهم وربي يبارك لكم ويبارك عليكم ويحميكم ومبروك أميرتي الغالية الأميرة سارة وشكراً على الدعوة الكريمة وجودي بينكم تشريف".