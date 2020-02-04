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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكي يحرج صحافياً: "اللي بتطلبه ده مينفعش" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
أحمد مكي
على هامش عرض مسرحيته الجديدة والتي يعود بها إلى العمل الفني بعد توقف دام سنوات، أقامت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مؤتمرًا صحافيًا للكشف عن تفاصيل مسرحية "حزلقوم"، التي يقوم ببطولتها الفنان أحمد مكي، والتي من المقرر عرضها لأول مرة غداً (الأربعاء)، ضمن فعاليات شتاء الرياض.
وأجرى مكي، بعد المؤتمر الصحافي لقاءً تلفزيونيًا مع مراسلي بعض البرامج والقنوات، أكد خلاله أنه سيتحدث في هذه المسرحية باللهجة المصرية، وليس بالسعودية كما يعتقد البعض، معلقًا: "الموضوع مصري كله".
وأثناء المؤتمر أحرج مكي مراسلاً لإحدى القنوات طلب منه التحدث بطريقة الشخصية البطلة في المسرحية، "حزلقوم"، معلقًا: "اللي بتطلبه ده مينفعش".
مسرحية "حزلقوم" بطولة بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وسليمان عيد، وهي الشخصية التي اخترعها مكي ضمن أحداث مسلسل "الكبير قوي" ليعيد تقديمها بعد ذلك في عدة أعمال فنية منها مسلسل "الكبير أوي"، وفيلم "لا تراجع ولا استسلام"، و"سينما علي بابا" وغيرها من الأعمال.
وكان آخر ظهور فني للفنان أحمد مكي مسلسل "خلصانة بشياكة" والذي قدمه رمضان 2017، بالاشتراك مع شيكو وهشام ماجد.
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