أسعد الزهراني والدراما الرمضانية 2020 في مهبِّ الريح

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أسعد الزهراني

خاض الفنان أسعد الزهراني سنوات طويلة في مرحلة الدراما الرمضانية التي تعد المرحلة المفصلية لجميع الأعمال؛ لما تحتضنه من نسبة مشاهدات عالية خصوصًا العمل الكوميدي الأخير "هايبر لوب" الذي عُرِضَ العام الماضي في رمضان وقت الذروة، وتمكَّن من طرح العديد من القضايا الاجتماعية في 30 حلقة متصلة ومنفصلة في قالب كوميدي.



ورغم أن الزهراني لم يتغيب عن الشاشة في الأعمال الدرامية في الأعوام الأخيرة، كمشاركاته عام 2018 في عمل "عوض أبًا عن جد" وقبله "سيلفي"، بالإضافة إلى عمل كوميدي آخر بعنوان "واي فاي" والكثير من الأعمال التي لازمته خلال الدراما الرمضانية، فإن أسعد قد يكون وبشكل كبير خارج السباق الرمضاني هذا العام، ويعد موسم رمضان كل عام موسمَ الشد والجذب والجدال والصراعات للبقاء في النجومية وكسب الكعكة الكبيرة في الأعمال الدرامية.

وشارك أسعد في العديد من الأعمال مؤخرًا، منها "هايبر لوب" إخراج أوس الشرقي وتأليف الكاتب خلف الحربي، وتباينت آراء المشاهدين حول نجاحه من عدمه، كما هو الحال مع عمل "عوض أبًا عن جد" الذي حظي بالسباق الرمضاني في العام قبل الماضي 2018، وتعددت الأقوال بين مؤيد ومُعارض للقوالب الكوميدية والنصوص التي يقوم بأدائها أسعد، وبين نجاح أعماله من عدمه، لا سيما بعرضه في أوقات الذروة.

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ويعد الفنان أسعد الزهراني من أبرز الممثلين السعوديين بالساحة الفنية خصوصًا في الأعمال الكوميدية التي حقق من خلالها العديد من المشاهدات، وتقمُّصه شخصيات عدة حتى أصبح واحدًا من أبرز الوجوه الدرامية في رمضان لسنوات طويلة.

وتشير المصادر إلى أن الفنان أسعد الزهراني قد يكون خارج السباق الرمضاني هذا العام، لا سيما في ظل قرب موعد الموسم الرمضاني إذ لم يتبقَ عليه سوى أقل من ثلاثة أشهر، ويقوم المخرجون ومنتجو الأعمال خلال هذه الفترة بمباشرة تصوير أعمالهم الجديدة وتسليمها قبل شهر رمضان.

ناهيك عن ورش العمل والنصوص الدرامية ومواقع التصوير، وبعد سنوات طويلة قضاها الزهراني لإسعاد المشاهدين بالقوالب الكوميدية التي يقدمها .. هل أخفق في اختيار العمل المناسب هذا العام، أم أن هناك أسبابًا أخرى واستراحة محارب في 2020؟