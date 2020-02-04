باميلا الكيك: نادين نجيم تمثل ولكنها ليست ممثلة

الثلاثاء 4 فبراير 2020

باميلا الكيك

ردت الممثلة نادين نجيم على هجوم الممثلة باميلا الكيك عليها، معتبرة أن النجاح الوحيد الذي يحققه البعض هو النهش بالآخرين، وذلك من خلال تغريدة على "تويتر" كتبت فيها " لا تنزعج من النقد. تذكر – المذاق الوحيد للنجاح الذي يحصل عليه بعض الناس هو أن ينهش قطعة منك".



وكانت باميلا الكيك قد بدأت هجومها على الممثلات اللبنانيات اللواتي يلعبن أدوار البطولة في الدراما، من خلال تغريدة أشارت فيها إلى أنها لن تطل هذه السنة في رمضان ولا خارجه لأنها اكتفت بمشاركتها في فيلمين سينمائيين، موضحة أنها تفكر بغيرها ولن تقبل بكل ما يعرض عليها، هذا عدا عن أن ما عرض عليها، معظم بطلاته أصبحن ملكات جمال.

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ثم ما لبثت أن أطلت في برنامج " et بالعربي" وقالت رداً على سؤال حول رأيها بـ فاليري ابو شقرا ودانييلا رحمة ونادين نسيب نجيم.

فانتقدت لفظ بعض الممثلات غير المُتقن الّذي لا يُعبّر عن المرأة العربية، بالإضافة إلى غياب تعابير الوجه في مختلف مواقف الشخصية ضمن السياق الدرامي، وقالت عن نادين نجيم "هي نجمة ولكن ما معنى نجمة؟ جاري نجم. كنت أحبّ شكلها في السابق وليس حالياً"

مشيرة إلى "أن شركة الصباح لا تؤمن إلا بها، وأنها لم تشاهد 5 سنين أداء مختلف عندها" ومضيفة "نادين نجيم جميلة وهي تدرك هذا الامر جيداً، كما قالت باميلا أيضاً"عم يحفظوا ويعملوا شوي قصص. حطها حدّ جوليا روبرتس، هيدا منّو تمثيل".

وما لبثت أن استكملت باميلا الكيك هجومها على نادين عبر برنامج "أنسايدر بالعربي" وقالت "نادين نجيم تمثل ونجحت ولكنها ليست ممثلة، هي حلوة وأداؤها حلو ومحبوبة عند الناس، ولكن خلال السنوات الأخيرة لم نر أداءً تمثيلياً في الأعمال التي تقدمها"، كما أوضحت أن شركة الصباح لا تملك رؤية فنية، مشيرة الى أنها تحترم آراء الشركة وتاريخها، ولا يجوز أن تبني مستقبلها على ممثلة واحدة".