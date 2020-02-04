شذا سبت تعقد قرانها والنجوم يهنئونها

الثلاثاء 4 فبراير 2020

شذاسبت

فاجأت الفنانة البحرينية شيماء سبت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعيومدونة "تويتر" بإعلانها عن عقد قران أختها شذا سبت اليوم، حيث كتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ألف مبروك عقد قران أختي شذا سبت وربي يهنيك ويسعدك ويجعل أيامكم كلها فرح وحب وتوفيق".



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كما أضافت شيماء سبت في تغريدتها: "أقاوم كل مشاعر السعادة التي تعتريني وتمنع كلماتي من التدفق لأكتب لكم عن مشاعر الفرح والسرور التي تغمرني وكلماتي تتراقص طربًا نبضات قلبي".

لتنهال الردود على حساب شيماء سبت بعد إعلانها عن عقد قران أختها،بالتبريكات والتهاني التي بادر المتابعون بتوجيهها لها بهذه المناسبة.

وتملك الفنانة البحرينية شذا سبت رصيدًا من الأعمال الدرامية التي خاضت بطولتها، من بينها المسرحيات والأفلام التي حققت من خلالها نجومية، وبعيدًاعن الرصيد الفني الحافل تدخل شذا القفص الذهبي ليبادر محبوها أيضًا من الوسط الفني بالمباركة لها بهذه المناسبة.