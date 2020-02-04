مطرب عراقي يتهم نانسي عجرم بسرقة أغنية "قلبي يا قلبي"

الثلاثاء 4 فبراير 2020

نانسي عجرم

اتَّهم المطرب والعازف العراقي روني داوود المطربة اللبنانية نانسي عجرم بسرقة فكرة ولحن وكلمات أغنيتها الجديدة "قلبي يا قلبي". ووثَّق داوود اتهامه لنانسي بمقطع فيديو، نشره في حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، عرض فيه ما وصفه بـ "تشابهات"، لاحظها في أغنية نانسي.

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وأوضح المطرب العراقي في المقطع كيفية استيلاء نانسي عجرم على حقوقه، معلِّقاً: "أغنية نانسي الجديدة قلبي يا قلبي مسروقة من أغنية الفنان روني داوود، وبنفس الكلمات واللحن والعنوان".

وأضاف "سرقت نانسي جميع التركيبات المتعلقة بالأغنية بذكاءٍ، وبنفس التقطيعة والسكتات وبعض أجزاء اللحن، وإليكم الأدلة القاطعة في هذا الفيديو"، ثم قارن بين أغنيته وأغنية نانسي.

وتأتي أزمة الأغنية بعد تعرُّض نانسي وزوجها فادي لاقتحام منزلهما في بيروت من قِبل شاب سوري قبل أكثر من أسبوعين.