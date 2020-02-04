إنفوجراف.. وداعا نادية لطفي الصعيدية الأوروبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاماً بعد صراع طويل مع المرض واحتجازها بالمستشفيات لفترات طويلة.

ودخلت الفنانة المصرية في غيبوبة منذ أيام بعد تدهور حالتها الصحية؛ حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات في العاصمة القاهرة، بعد معاناتها مع أزمات تنفسية جراء إصابتها بنزلة شعبية حادة.

نادية لطفي واحدة من أشهر الممثلات في تاريخ مصر، ولدت 3 يناير/كانون الثاني 1937 بمنطقة الوايلي في القاهرة، اسمها الحقيقي بولا محمد لطفي، قدمت عشرات الأفلام الشهيرة وعملاً تلفازياً واحداً "ناس ولاد ناس" وعملاً مسرحياً واحداً "بمبة كشر".



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وتعتبر الراحلة من أكثر الفنانات اللاتي يشتهرن بمواقفهن السياسية المختلفة، وأهمها دورها في حرب 6 أكتوبر، وفضحها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال حصار بيروت، وكان لها نشاط ملحوظ في الدفاع عن حقوق الحيوان مع بداية ثمانينيات القرن العشرين.

الإنفوجراف التالي يرصد أبرز المعلومات عن الراحلة نادية لطفي..



