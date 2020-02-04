نادية لطفي في آخر تكريم.. ملكة محاطة بنجوم الفن

أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية، الثلاثاء، وفاة الفنانة نادية لطفي عن عمر 83 عاما، بعد إصابتها بنزلة شعبية حادة وإيداعها غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادي في القاهرة.





آخر ظهور رسمي للراحلة كان قبل عام، وبالتحديد 4 يناير/كانون الثاني 2019، الذي يوافق عيد ميلادها، عندما كرمتها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، ومنحتها جائزة الدولة التقديرية.





التكريم أقيم بمستشفى القوات المسلحة بالعاصمة القاهرة، حيث كانت تمكث الراحلة والتي عانت من أزمات صحية متتالية على مدار أشهر، وحضره كوكبة من نجوم الفن.





من أبرز الحضور المخرج عمر عبدالعزيز والفنانة الكبيرة عايدة كامل وإيمي سمير غانم ودلال عبدالعزيز والإعلامي وائل الإبراشي ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري والإعلاميه بوسي شلبي والفنان فاروق فلوكس والناقد طارق الشناوي والكاتب أمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي.





سبق هذا التكريم اختيار مهرجان الإسكندرية السينمائي الفنانة الكبيرة نادية لطفي لتكريمها في دورته رقم 34 التي حملت اسمها، لكنها لم تستطع الحضور بسبب ظروفها الصحية، وتسلمت الجائزة حفيدتها بالنيابة عنها.





ولدت الفنانة الراحلة عام 1937 باسم بولا محمد شفيق، وظهرت لأول مرة في السينما عام 1958 في فيلم "سلطان"، بطولة فريد شوقي وإخراج نيازي مصطفى.





اختارت اسم "نادية لطفي" اقتباسا من رواية "لا أنام" للكاتب إحسان عبدالقدوس، التي تحولت إلى فيلم سينمائي بطولة فاتن حمامة عام 1957.

Advertisements





تألقت في عقد الستينيات وقدمت عددا من الأفلام التي صنفها النقاد ضمن علامات السينما المصرية، مثل "الخطايا" في 1962 أمام عبدالحليم حافظ، و"النظارة السوداء" في 1963 أمام أحمد مظهر، و"السمان والخريف" في 1967 أمام محمود مرسي.





مشاركة لطفي في أفلام لكبار المخرجين أمثال يوسف شاهين في "الناصر صلاح الدين"، وشادي عبدالسلام في "المومياء" منحتها ثقلا فنيا، كما حقق لها فيلم "أبي فوق الشجرة" جماهيرية كبيرة بعد أن ظل يعرض بدور السينما لنحو عامين.





قدمت بعد ذلك العديد من الأفلام كان آخرها "الأب الشرعي" عام 1988 أمام محمود ياسين، وإخراج ناجي أنجلو.





تركيزها على السينما جاء على حساب رصيدها في الفنون الأخرى، إذ قدمت للمسرح عرض "بمبة كشر"، وللتلفزيون مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993.





حصلت نادية لطفي على عشرات الجوائز بعد مسيرة فنية امتدت 53 عاما، وكرمتها مهرجانات مصرية وعربية منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.











